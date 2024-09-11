Терапевт Хухрев: привычка пить мало воды может навредить почкам в пожилом возрасте

Врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с изданием «Москва 24» рассказал о привычках, которые могут навредить здоровью почек в пожилым возрасте.

По словам медика, заболеваниями почек страдают те, кто пьет мало воды, злоупоребляет солью и отказывается от лечения гипертонии. Дело в том, что при гипертонии происходит гибель нефронов — структурно-функциональной единицы почки.

«Кроме того, пожилые часто пьют мало воды. Из-за недостатка жидкости моча становится более концентрированной, что может привести к формированию камней», — сказал медик.

Хухрев призвал пенсионеров пить не менее 1,5 литра воды в день.