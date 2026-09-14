Терапевт Хухрев подчеркнул, что резкие скачки давления могут привести к разрывам сосудов

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik объяснил, как распознать признаки высокого давления и чего не стоит делать в таком состоянии.

Хухрев предупредил об опасности скрытых скачков артериального давления, отметив, что не все люди чувствуют эти изменения физически. Тем не менее существуют признаки, на которые стоит обратить внимание: при повышении давления у человека часто краснеет лицо, появляются пятна на груди и лице, а также может возникнуть ощущение «плывущей» головы из-за расширения артериол.

Врач подчеркнул, что резкие подскоки давления крайне опасны, так как могут привести к разрывам сосудов, артерий и вызвать геморрагический инсульт. На фоне повышения давления также случаются инфаркты из-за спазма сосудов.

Одной из самых серьезных ошибок врач назвал попытку резко снизить давление медикаментозно. По его словам, повышенное давление по правилам должно снижаться постепенно — в течение ближайших 12–24 часов. Чем медленнее происходит этот процесс, тем безопаснее для организма. Резкое снижение давления может спровоцировать ишемический инсульт, инфаркт, почечную недостаточность и другие тяжелые проблемы со здоровьем.

В случае проблем с давлением специалист рекомендует обратиться к хорошему терапевту для подбора базовой терапии. Главная цель лечения гипертонической болезни заключается не в том, чтобы экстренно снижать уже поднявшееся давление, а в том, чтобы оно в принципе не повышалось.