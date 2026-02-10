Терапевт Хухрев отметил, что дефицит кортизола так же вреден, как и его переизбыток
Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев, в интервью радио Sputnik рассказал о функциях кортизола в организме.
Как отметил доктор, несмотря на то что кортизол часто называют гормоном стресса, его роль в организме гораздо шире. Дефицит этого гормона может быть так же вреден, как и его переизбыток.
Хухрев подчеркнул, что кортизол регулирует централизацию крови, обеспечивая ее доставку к голове и мозгу. Это позволяет человеку сохранять вертикальное положение. Без кортизола сосуды могут расслабиться, и кровь уйдет вниз к ногам, что приведет к коллапсу и смерти.
Также врач добавил, что кортизол повышает адаптацию к стрессу, артериальное давление и уровень глюкозы в крови, давая человеку энергию для деятельности.