Терапевт Хухрев отметил, что дефицит кортизола так же вреден, как и его переизбыток

Как отметил доктор, несмотря на то что кортизол часто называют гормоном стресса, его роль в организме гораздо шире. Дефицит этого гормона может быть так же вреден, как и его переизбыток.

Хухрев подчеркнул, что кортизол регулирует централизацию крови, обеспечивая ее доставку к голове и мозгу. Это позволяет человеку сохранять вертикальное положение. Без кортизола сосуды могут расслабиться, и кровь уйдет вниз к ногам, что приведет к коллапсу и смерти.

Также врач добавил, что кортизол повышает адаптацию к стрессу, артериальное давление и уровень глюкозы в крови, давая человеку энергию для деятельности.