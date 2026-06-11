Терапевт Хаммад посоветовала людям старше 60 лет заниматься быстрой ходьбой

Правильно подобранные физические нагрузки помогают улучшить состояние здоровья и качество жизни людей пожилого возраста. Терапевт, гастроэнтеролог Екатерина Хаммад рассказала в беседе с изданием Здоровье Mail , какие виды активности подходят людям старше 60 лет.

Организм сохраняет способность адаптироваться в любом возрасте. Умеренные, но регулярные занятия спортом способны заметно улучшить качество жизни уже через несколько месяцев. Они помогают снижать давление, улучшают эластичность сосудов, кровообращение и работу сердца, уменьшают риск повторного инфаркта, инсульта и потери самостоятельности.

Есть три вида физической активности, которые подходят большинству людей от 40 до 80 лет и имеют доказанный эффект:

Быстрая ходьба. Это базовая нагрузка для сердца и сосудов, доступная почти всем. Оптимально — 150–300 минут в неделю (например, 30–40 минут 5 раз в неделю). Именно ходьба лучше всего связана со снижением риска инфаркта, инсульта и преждевременной смертности.

Силовые упражнения с собственным весом или легкими отягощениями. Приседания к стулу, подъемы из положения сидя, работа с резинками. Достаточно двух-трех раз в неделю по 20–30 минут. Это критически важно для сохранения мышц, устойчивости, профилактики падений и возрастной слабости.

Упражнения на баланс и гибкость: простая гимнастика, йога, упражнения на координацию. Два-три раза в неделю по 15–20 минут. Этот компонент напрямую снижает риск падений и помогает сохранять уверенность в движении.