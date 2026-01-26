Терапевт Хакимова рассказала, что нарушение равновесия может указывать на заболевания мозжечка или рассеянный склероз

Нарушение равновесия может сигнализировать о сбоях в работе вестибулярной системы, центральной нервной системы или других структур организма, отвечающих за координацию и стабильность движений. Среди возможных причин — болезни внутреннего уха, заболевания мозжечка, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или последствия микроинсульта. Об этом рассказала «Газете.Ru» терапевт, ревматолог клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.

Для самостоятельной проверки используют простые тесты. Среди них — проба Ромберга: встаньте ровно, стопы плотно сдвинуты, руки вытянуты вперед. Сначала стойте с открытыми глазами, затем — с закрытыми. В норме человек должен сохранять неподвижность не менее 15–30 секунд.

Для выполнения теста «Аист» нужно встать на одну ногу, другую упереть стопой в колено опорной, руки на поясе. Засеките время. Для людей до 40 лет нормой считается 30–40 секунд, после 50 лет — от 15 секунд.

Если вы не справляетесь с тестами, это может быть сигналом серьезных сбоев. При первых признаках нарушения равновесия необходимо обратиться к врачу-терапевту, который направит к узкому специалисту — неврологу, отоларингологу и другим.

Важно тренироваться и укреплять мышцы-стабилизаторы. Это поможет улучшить равновесие. Практикуйте йогу или занятия на баланс-борде. Даже простая привычка стоять на одной ноге во время чистки зубов укрепляет нейронные связи. Работа над мышцами кора и голеностопа создает надежный «фундамент» для тела, подчеркнула Хакимова.