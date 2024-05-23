Терапевт Хакимова рассказала, что биохимические исследования помогут выявить риск остеопороза

Чтобы вовремя заметить риск развития остеопороза, нужно регулярно проводить биохимические исследования. Об этом «Газете.Ru» рассказала ревматолог, терапевт Анна Хакимова.

По ее словам, при подозрении на это заболевание костной системы нужно сдать четыре основных анализа. Сначала нужно определить плотность костей.

«Диагностическое исслдеование включает в себя проведение двухэнергетической рентгеновской денситометрии. Это „золотой“ стандарт в диагностике остеопороза», — отметила врач.

Как добавил сайт KP.RU, также стоит определить генетическую предрасположенность к заболеванию, сдать биохимию крови и проверить гормоны.