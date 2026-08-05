Терапевт Губка назвал скрытые болевые синдромы одной из причин прерывистого сна

Частые пробуждения по ночам могут быть связаны не только с внешними факторами, но и с состоянием организма. Об этом заявил терапевт Максим Губка в разговоре с Lenta.ru .

По словам врача, одной из причин прерывистого сна может быть обезвоживание.

«Недостаточное потребление жидкости в течение дня может сопровождаться жаждой и сухостью во рту ночью, а избыток жидкости вечером — частыми пробуждениями из-за необходимости посетить туалет», — отметил URA.RU.

Еще одной причиной могут быть скрытые болевые синдромы и висцеральные нарушения. Даже незначительные боли в позвоночнике или суставах, а также такие проблемы, как гастроэзофагеальный рефлюкс или кишечные колики, могут привести к пробуждениям.

Третьим фактором, влияющим на качество сна, врач назвал стресс и тревогу. Днем человек может чувствовать себя спокойно, но ночью уровень кортизола повышается, что приводит к частым пробуждениям и фрагментации сна.