Терапевт Горн: специи, зелень и орехи помогут сделать рацион здоровым весной

Весной многие стремятся к легкости и обновлению. Для поддержания организма в этот период необходимо скорректировать свои рацион. О том, как стать стройнее и бодрее, рассказала семейный врач, терапевт Наталия Горн сайту kp.ru .

Специалист посоветовала включить в свой рацион большое количество зелени. Салаты из листовых овощей — отличный способ получить витамины и минералы.

Нужно также приучить себя пить теплую воду по четыре-пять стаканов в день. Особенно важны стакан воды натощак и один стакан вечером. Это поможет поддерживать водный баланс в организме.

Улучшить пищеварение и укрепить иммунитет помогут специи. Имбирь, куркума, зира, сухие травы и другие специи не только придают вкус еде, но и обладают целебными свойствами.

Старайтесь не есть за просмотром телевизора или чтением книги. Сосредоточьтесь на еде и вкусовых ощущениях, отметила доктор. Кофе следует пить не более одной-двух чашек в первой половине дня. Его можно заменить травяными чаями, такими как иван-чай или гречишный чай.

Врач рекомендовала включить в рацион три-четыре бразильских ореха в день и горсть других орехов каждый день. Важно также избегать готовых завтраков, кондитерских изделий промышленного изготовления, продуктов быстрого приготовления и готовых соусов. Горн подчеркнула важность постепенных изменений без жестких ограничений.