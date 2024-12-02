Терапевт Фролова: солевые растворы помогут избежать обезвоживания во время резкой смены климата

Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Ольга Фролова в беседе с Ura.ru дала советы путешественникам, как подготовиться к резкой смене климата во время зимних путешествий.
Медик посоветовала иметь в дорожной аптечке обезболивающие и лекарственные средства, необходимые для регидратации, например, солевые растворы. Последние, по ее словам, помогут избежать обезвоживания. Иногда симптомы адаптации организма к новым условиям могут быть схожи с простудным заболеванием, пояснила собеседница.
Флорова призвала людей с кардиологическими и респираторными заболеваниями избегать отдыха в условиях тропического климата. Она напомнила, что такая погода может отрицательно сказаться на общем состоянии.
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