Терапевт Фролова посоветовала есть яйца в качестве главных источников белка

Яйца — это один из главных источников белка, поэтому стоит обязательно включать их в свой рацион. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Людмила Фролова.

По ее словам, в этом продукте есть достаточное количество всех необходимых аминокислот, используемых организмом при строительстве и ремонте клеток.

Как добавил сайт KP.RU, другим хорошим источником белка может стать курятина. Она особенно подойдет тем, кто следит за уровнем холестерина.