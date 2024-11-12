Терапевт Емельянова посоветовала готовить скумбрию на гриле или запекать для сохранения полезных свойств

Скумбрия — прекрасная и бюджетная альтернатива дорогой красной рыбе. Она ничуть не уступает лососевым в пользе для организма. Об этом рассказала врач-терапевт ФИЦ питания и биотехнологии Галина Емельянова сайту «Аргументы и Факты» .

Так, в скумбрии большое количество витамина D, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, а также фосфора, селена, йода, хрома, меди и витаминов группы В. Для сохранения всех полезных качеств рыбу рекомендуется тушить, варить, запекать или готовить на гриле, приводит RT слова специалиста.

Лучшим гарниром для скумбрии будут овощи, картофель или рис. Рыбу необходимо включать в рацион не менее двух раз в неделю, добавила Емельянова.