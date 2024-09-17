Терапевт Дудникова: регулярная физическая активность помогает снизить симптомы депрессии

Терапевт высшей категории и гематолог Анна Дудникова перечислила преимущества регулярной физической активности. Упражнения помогают развивать когнитивные способности, передала «Вечерняя Москва».

Врач также отметила, что во время занятий у человека поднимается уровень эндорфинов, которые способны улучшить настроение. Кроме того, спорт облегчает негативные последствия стресса и снижает симптомы депрессии, добавила медик.

Она посоветовала выбирать физическую активность, которая будет действительно приносить удовольствие. Нагрузку стоит повышать постепенно.

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