Терапевт Дубровина посоветовала отказаться от еды и гаджетов за пару часов до сна

Чтоы сон был крепким, а засыпание — быстрым, нужно придерживаться нескольких простых правил. Об этом Lenta.ru рассказала терапевт, педиатр Татьяна Дубровина.
Она посоветовала, во-первых, отказаться от использования гаджетов за пару часов до сна. Также важно проверить перед сном комнату. Наконец, не стоит переедать. За несколько часов перед отходом в кровать лучше отказаться от приема пищи.
Как добавил сайт KP.RU, перед сном можно почитать обычную бумажную книгу или послушать расслабляющую музыку. Это поможет настроиться на нужный лад и сделает процесс засыпания более быстрым и легким.
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