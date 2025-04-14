Терапевт Драпкина: «ночной дожор» может сообщать о синдроме ночной еды

Тяга к холодильнику перед сном может стать причиной развития расстройства пищевого поведения. «Ночной дожор» не всегда безобиден — это может быть синдром ночной еды (СНЕ). Он заставляет просыпаться ночью ради перекуса, говорит терапевт Оксана Драпкина. Об этом написал сайт kp.ru .

Расстройство увеличивает риски ожирения, диабета и психологических проблем. Психиатр-психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказывает: признаки СНЕ — регулярные ночные пробуждения ради еды, не менее двух раз в неделю. Чаще всего от синдрома страдают взрослые 20–40 лет, но он бывает и у детей, подростков.

Синдром ночной еды чаще встречается у женщин с лишним весом и мужчин с избыточной массой тела. Причины ночного жора — сбой циркадных ритмов, гормональные колебания, наследственность, психологические факторы. Еда ночью помогает справиться с эмоциями, но часто за этим стоят скрытые проблемы с психикой.

Не стоит игнорировать регулярные ночные перекусы, ведь они могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.