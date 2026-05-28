Терапевт Демидик рассказал о рисках для здоровья при купании в фонтанах и непригодных водоемах

Терапевт и главный врач клиники «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик предупредил в беседе с Lenta.ru о серьезных рисках, связанных с отдыхом у воды в не предназначенных для этого местах.

Специалист подчеркнул, что многие ошибочно полагают, будто речная или озерная вода достаточно чистая, а фонтанная похожа на водопроводную. Однако природные водоемы, особенно со стоячей или слабопроточной водой, — благоприятная среда для размножения бактерий, вирусов и паразитов. Купание в них может привести к заражению ротавирусом, дизентерией, сальмонеллезом, гепатитом А и лептоспирозом, добавило АБН24.

Особую опасность представляют места вблизи водопоя скота или с большим скоплением водоплавающих птиц, которые переносят церкариоз («зуд купальщика»). Заболевание вызывает сильную сыпь и зуд, которые могут длиться до двух недель.

Кроме того, есть риск получить травмы из-за неровного дна, коряг, осколков стекла и арматуры. Но главную угрозу врач назвал внезапную гибель: резкий перепад температур при погружении разгоряченного на солнце тела в холодную воду может спровоцировать рефлекторную остановку сердца или судороги, ведущие к утоплению. На диких пляжах отсутствие спасателей и спецоборудования делает помощь практически невозможной.