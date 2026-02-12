Терапевт Демидик предупредил, что резкое охлаждение после бани может спровоцировать приступ ишемии и инфаркт

Терапевт Дмитрий Демидик в беседе с сайтом Lenta.ru предупредил о возможных опасностях, которые могут возникнуть при резком погружении в ледяную купель или сугроб после посещения бани.

Как отметил врач, в парилке происходит расширение сосудов, снижение давления, учащение сердцебиения и потоотделение, что приводит к легкому обезвоживанию и сгущению крови. Резкий переход в холод вызывает мгновенную перестройку организма, что становится серьезным стрессом даже для тренированных людей. Для обычных посетителей бани или людей с хроническими заболеваниями такая нагрузка может быть потенциально опасной, привел слова доктора aif.ru.

Демидик подчеркнул, что экстремальный перепад температур может спровоцировать коронарный спазм, приступ ишемии, тяжелые аритмии, инфаркт и инсульт. Из-за сгущения крови увеличивается риск тромбообразования.

Еще одной серьезной опасностью врач назвал холодовый шок. При контакте с ледяной водой возникает непроизвольный судорожный вдох, после которого человек может не суметь выдохнуть. Спазм дыхательных путей, головокружение и потеря ориентации могут привести к обмороку.