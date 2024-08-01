Терапевт Дельманова рассказала, что при температуре до 37 градусов купаться не запрещено
Родители часто запрещают детям купаться даже при незначительном повышении температуры тела. Однако такие строгие ограничения могут быть неоправданными. Об этом «Подмосковью сегодня» рассказала врач-терапевт Сабина Дельманова.
Она объяснила, в каких случаях купание при температуре не только допустимо, но и крайне полезно. Доктор подчеркнула, что во время болезни организм выводит токсины через кожу и пот. Пренебрегать гигиеническими процедурами в это время нельзя.
Врач добавила, что если температура тела не превышает 37 градусов и общее самочувствие довольно хорошее, принимать душ или ванну вполне разрешено. Это помогает избавиться от загрязнений и токсинов на коже. Важно только обеспечить, чтобы температура в ванной комнате была не менее 25-28 градусов, а вода — не горячее 37 градусов, отметил сайт KP.RU.