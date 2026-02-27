Терапевт Чистик предупредила, что сочетание ряда лекарств с алкоголем несет риски поражения печени

Употребление нестероидных противовоспалительных препаратов вместе с алкоголем может вызвать желудочно-кишечное кровотечение и поражение печени. Комбинация антибиотиков с алкогольными напитками способна привести к образованию опасных метаболитов, которые «отравляют» организм. Об этом предупредила врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик в интервью РИА «Новости» .

Доктор отметила, что при необходимости приема обезболивающего во время употребления алкоголя лучше выбрать спазмолитики, так как это безопаснее. При приеме антибиотиков могут возникнуть проблемы: либо снижение их эффективности, либо образование опасных метаболитов, привел слова врача сайт «Свободная Пресса».

Кроме того, сочетание алкоголя с седативными препаратами может усилить их действие, вплоть до угнетения сознания и дыхания.