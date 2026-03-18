Терапевт Чистик предложила короткие прогулки после обеда для борьбы с сонливостью

Терапевт Ольга Чистик поделилась советом, как справиться с сонливостью после обеда. Врач предложила совершать короткие прогулки на свежем воздухе, сообщила Lenta.ru .

По словам эксперта, 10–15 минут спокойной ходьбы помогут переключиться и избежать провала энергии.

Для профилактики сонливости специалист посоветовала включать в обед белковые продукты, такие как рыба, птица, мясо, бобовые и творог. Овощи и фрукты также должны присутствовать в рационе.

Врач рекомендовала избегать сладкого и выпечки, так как клетчатка из растительной пищи помогает предотвратить резкие скачки сахара в крови. Важно есть в спокойном темпе, добавил RT.