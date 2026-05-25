Терапевт Чиркова рассказала, что ломота в теле после выходных появляется из-за эмоционального истощения

Терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова рассказала NEWS.ru , что ломота в теле после выходных может быть связана с эмоциональным истощением. Она советует возвращаться к привычному распорядку дня постепенно, чтобы не нагружать организм.

Организм привыкает к определенному распорядку дня, и в выходные мы часто меняем режим сна, питания и активности. Это вызывает стресс для нервной и гормональной систем, что приводит к нарушению биоритмов и ощущению ломоты в теле. Врач отмечает, что за этим чувством может скрываться не только физическая, но и эмоциональная усталость.

Праздничные застолья часто сопровождаются потреблением жирной пищи, сладостей и алкоголя, что оказывает дополнительную нагрузку на печень, желудок и поджелудочную железу. В результате обмен веществ замедляется, что приводит к ощущению интоксикации и общей слабости.

Длительный отдых часто связан с малоподвижным образом жизни, что приводит к застою крови и лимфы. Мышцы теряют тонус, а суставы становятся менее подвижными. После нескольких дней без активности даже небольшая нагрузка может вызвать мышечную боль.

Чиркова рекомендует постепенно возвращаться к привычному режиму сна и питания, пить больше чистой воды для ускорения выведения токсинов и включить в рацион легкую пищу: овощи, каши, кисломолочные продукты.