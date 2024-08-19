Терапевт Чиркова предупредила, что авитаминоз развивается при плохом питании и стрессе

Авитаминоз у людей может возникать из-за некачественного питания, стресса и болезней. Об этом терапевт Ольга Чиркова рассказала NEWS.ru .

Она подчеркнула, что в таких случаях полезны витаминные препараты, однако их не следует принимать без предварительной консультации с врачом, так как избыток микроэлементов может быть гораздо более опасным, чем их недостаток.

По словам Чирковой, дефицит витаминов может появиться по нескольким причинам: недостаточное поступление, увеличенные потребности, проблемы с усвоением или быстрое выведение из организма.

Она также отметила, что нехватка витаминов часто возникает из-за продолжительного игнорирования принципов сбалансированного питания по различным причинам, включая диетические, религиозные и экономические факторы. Кроме того, неправильное хранение, приготовление и употребление продуктов могут способствовать этому дефициту.

Нехватка микроэлементов также может быть связана с географическими особенностями, например, в некоторых регионах России уровень йода в продуктах питания низкий, и для решения этой проблемы йодируется поваренная соль.