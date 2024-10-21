Терапевт Чиркова: ковыряние в носу может стать причиной пневмококковой инфекции

Привычка ковырять в носу не только лишена эстетики, но еще и опасна. Она может привести к развитию пневмококковой инфекции, рассказала News.ru врач-терапевт Ольга Чиркова.

По словам специалиста, из-за микротравм слизистой снижается местный иммунитет, из-за чего организм теряет устойчивость к вирусам. Ежедневное промывание носовых проходов теплой водой поможет избавиться от опасной для здоровья привычки, добавила Чиркова.

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