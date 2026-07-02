Терапевт Чернышова заявила, что направление струи воздуха из кондиционера на человека может привести к воспалению мышц

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой24» предупредила, что неправильное использование кондиционера в жаркую погоду может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

По словам врача, главная ошибка — стремление максимально охладить воздух в помещении. Резкий перепад температур между улицей и комнатой является стрессом для организма и может привести к переохлаждению. Это, в свою очередь, может снизить иммунитет и вызвать острые респираторные заболевания.

Оптимальная разница между температурой на улице и в помещении — не более пяти градусов. Например, при 30-градусной жаре лучше установить кондиционер на 25 градусов.

Особенно опасно, когда струя воздуха из кондиционера направлена на человека. Это может привести к локальному переохлаждению и мышечному спазму, который вызывает миозит — воспаление мышц. Также есть риск развития неврита и отита. Поэтому важно следить за тем, чтобы поток холодного воздуха не попадал на человека.

Кроме того, нельзя забывать регулярно чистить кондиционер и менять в нем фильтры, чтобы избежать размножения микробов, таких как легионеллы, которые могут вызывать тяжелые поражения легких.