Терапевт Чернышова усомнилась в опасности «кофеинового» мороженого для детей

Врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова поделилась с «Ридусом» мнением по поводу предложений депутатов Госдумы о регулировании продажи мороженого с кофеином и таурином.

Депутаты Яна Лантратова и Нина Останина выразили обеспокоенность возможным негативным влиянием этих веществ на здоровье детей и предложили изучить вопрос. В случае подтверждения опасений они настаивают на запрете продажи таких продуктов.

По мнению Чернышовой, страхи по поводу «кофеинового мороженого» преувеличены. Она заявила: «С точки зрения здравого смысла вряд ли в мороженом есть угрожающие здоровью концентрации данных веществ. Проблема кажется надуманной».

Ранее Яна Лантратова обратилась к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на продажу детям мороженого с кофеином и таурином.