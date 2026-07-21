Терапевт Чернышова указала, что ринит, астма или конъюнктивит могут быть симптомами «кондиционерной аллергии»

Летом многие сталкиваются с «кондиционерной аллергией», которая проявляется как ринит, астма или конъюнктивит. Чаще всего это происходит в офисах, где кондиционеры работают постоянно. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве» , почему так происходит и как этого избежать.

По словам врача, внутри кондиционера создается благоприятная среда для размножения грибков и микробов. Пыль, которая накапливается в фильтрах, становится местом для распространения бактерий и аллергенов. Если кто-то из сотрудников приходит в офис с острой формой болезни, бактерии и микробы могут оседать в кондиционерной пыли и циркулировать в воздухе, заражая других.

Кроме того, неправильная эксплуатация кондиционера может привести к переохлаждению и ослаблению иммунитета. Это увеличивает риск простудных заболеваний.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, Чернышова рекомендовала регулярно чистить фильтр кондиционера — не менее одного раза в месяц. Кроме того, можно установить защитный экран, чтобы направить поток холодного воздуха по всему помещению, а не на человека.

Важно соблюдать температурный режим — разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 5–10 градусов. Летом оптимальный режим составляет от 21 до 26 градусов.