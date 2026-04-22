Терапевт Чернышова разъяснила, при каких симптомах аллергии можно взять больничный

Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила «Москве 24» , что при сезонной аллергии на пыльцу, известной как поллиноз, врачи редко выписывают больничный лист. Она объяснила это тем, что современные антигистаминные препараты эффективно справляются с основными проявлениями аллергической реакции.

«Сейчас много антигистаминных средств, которые отлично купируют основные проявления аллергической реакции на пыльцу», — отметила Чернышова.

Такие лекарства делают менее выраженными чихание, кашель, слезотечение и насморк, не вызывая при этом сонливости и не влияя на управление транспортным средством.

Однако при выраженном удушье или обострении бронхиальной астмы листок нетрудоспособности все же могут выписать. Кроме того, врач может дать больничный, если на фоне поллиноза на коже появилась выраженная крапивница, сопровождающаяся мучительным зудом.

В остальных случаях аллергику остается договариваться с руководством об удаленном формате работы на период активного цветения либо брать отпуск.