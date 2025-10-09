Терапевт Чернышова рассказала об опасности жареной курицы для людей с гастритом

Жареная курица — любимое блюдо многих, но не все знают, что такой способ приготовления может быть вредным для здоровья. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве» , что сама по себе курица — это хороший источник белка, но способ ее приготовления может сделать блюдо более калорийным и жирным.

Доктор отметила, что жареная курица — самый калорийный и жирный вариант приготовления птицы. Если готовить ее вместе с кожей, калорийность возрастает еще больше.

Терапевт посоветовала избегать употребления жареной курицы при панкреатитах, проблемах с желчным пузырем и гастритах. В таких случаях лучше отдавать предпочтение протертым блюдам из куриного мяса, например, котлетам или тефтелям.

Альтернативой жареной курице может стать курица-гриль, так как в этом случае птица жарится без добавления жира, а во время термической обработки лишний подкожный жир вытапливается, подчеркнула Чернышова.