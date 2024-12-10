Терапевт Чернышова рассказала, что зимой обостряются болезни дыхательной системы, почек и аллергии

Зима может стать периодом обострения аллергий, заболеваний суставов, почек и дыхательной системы. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» .

«Если, например, человек с хроническим легочным заболеванием долго бежит по улице, ртом хватает холодный воздух — это приведет к обострению», — пояснила доктор.

Она отметила, что переохлаждение также усугубляет бронхиальную астму и воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Среди них — фарингит, тонзиллит и ларингит.

Длительное нахождение на улице без шапки может привести к обострению отита. Кроме того, в холодную погоду повышается вероятность развития болезней почек и мочевого пузыря, заключила Чернышова.