Терапевт Чернышова рассказала, что поддержать иммунитет в пожилом возрасте поможет правильное питание и здоровый сон

Чтобы поддержать иммунитет в пожилом возрасте, нужно уделять больше внимания качественному сну, прогулкам на свежем воздухе и разнообразному питанию. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Она подчеркнула, что разнообразный рацион, включающий овощи, фрукты и белковые продукты (мясо, рыбу, яйца), обеспечивает организм всеми необходимыми веществами для иммунной поддержки.
Прогулки на свежем воздухе улучшают насыщение крови кислородом и способствуют лучшему функционированию организма, что важно для иммунных реакций. Полноценный сон также помогает организму эффективно бороться с инфекциями.
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