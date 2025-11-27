Терапевт Чернышова раскритиковала совет Павла Дурова с отказом от таблеток

Основатель Telegram Павел Дуров поделился секретами поддержания здоровья: он рекомендует спать не менее восьми часов, заниматься спортом, правильно питаться, избегать стресса и отказаться от алкоголя, курения и лекарств. Свое мнение высказала терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова, передала « Вечерняя Москва ».

По словам специалиста, исключение лекарственных средств не всегда может быть полезно.

«Отказ от таблеток точно не укрепит здоровье и не продлит жизнь. Важно понимать, что средняя продолжительность жизни увеличилась колоссально именно за счет открытий в области медицины и изобретения лекарств от многих заболеваний», — пояснила врач.

Она напомнила, что некоторые люди могут нуждаться в лекарствах на постоянной основе, и отказ может иметь негативные последствия.

При этом врач согласилась с другими рекомендациями Дурова. Важно достаточно спать, правильно питаться, заниматься спортом, минимизировать стресс и отказаться от вредных привычек.