Терапевт Чернышова: прогулки и санаторий помогут побороть хроническую усталость

Невозможность восстановить силы за выходные может говорить о хронической усталости, рассказала « Москве 24 » врач-терапевт Надежда Чернышова. Само состояние выражается в снижении работоспособности и эмоционального фона без видимых причин.

По словам медика, пациенты с таким диагнозом не могут почувствовать прежнюю бодрость после привычных выходных. Эффективное средство против такого состояния — санаторно-курортное лечение. Также важно ежедневно гулять, особенно перед сном.

«Состояние связано прежде всего именно с психической перегрузкой, а для ее преодоления важна физическая активность на свежем воздухе, во время которой организм получает много эндорфинов», — заявила эксперт.

Как пояснила Чернышова, речь идет о гормонах, помогающих справиться с хронической усталостью.