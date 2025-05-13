Терапевт Чернышова: прогулки и санаторий помогут побороть хроническую усталость
Невозможность восстановить силы за выходные может говорить о хронической усталости, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. Само состояние выражается в снижении работоспособности и эмоционального фона без видимых причин.
По словам медика, пациенты с таким диагнозом не могут почувствовать прежнюю бодрость после привычных выходных. Эффективное средство против такого состояния — санаторно-курортное лечение. Также важно ежедневно гулять, особенно перед сном.
«Состояние связано прежде всего именно с психической перегрузкой, а для ее преодоления важна физическая активность на свежем воздухе, во время которой организм получает много эндорфинов», — заявила эксперт.
Как пояснила Чернышова, речь идет о гормонах, помогающих справиться с хронической усталостью.