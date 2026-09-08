Терапевт Чернышова призвала наладить режим сна, отдыха и работы, чтобы поддержать организма в сезон простуд

Осенью традиционно растет число сезонных заболеваний, поэтому врачи рекомендуют заранее позаботиться о здоровье. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью «Авторадио» .

Доктор отметила, что для эффективной работы иммунитета нужно обеспечить организму хорошие условия. Среди основных рекомендаций — наладить режим сна, отдыха и работы, ежедневно гулять на улице с легкой физической нагрузкой минимум 150 минут в неделю и разнообразить рацион свежими и сезонными продуктами.

Пик заболеваемости гриппом ожидается зимой. По прогнозу врача-инфекциониста Андрея Позднякова, первая заметная волна может начаться ближе к концу ноября, а максимальное число заболевших ожидается во второй половине января и в феврале.