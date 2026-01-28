Терапевт Чернышова предупредила, что в феврале ожидается эпидемический подъем заболеваемости гриппом

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru предупредила, что в феврале ожидается серьезный эпидемический подъем заболеваемости гриппом. Специалист отметила, что погодные колебания и сезонные факторы способствуют распространению вируса.

По словам врача, важно не допустить распространения инфекции и правильно вести себя при первых симптомах болезни. Чернышова подчеркнула: «Лучше остаться дома, вызвать врача, взять больничный лист. Таким образом, и сам заболевший выздоровеет быстрее, потому что он не будет переутомляться, и организм все силы бросит на скорейшее выздоровление. Кроме того, этот заболевший человек не заразит окружающих».

Врач напомнила о базовых мерах профилактики, если избежать выхода из дома не удается. Она отметила: «Если же мы все-таки находимся вне дома, то с целью профилактики есть две главные вещи. Носить маску, причем менять ее не реже, чем раз в два часа. А если она промокла от дыхания, то быстрее. Как только стала влажной, сразу ее меняем на новую. И второе – моем руки. Всегда моем руки с мылом, приходя с улицы».

Кроме того, собеседница Life.ru призвала не заниматься самолечением и вовремя обращаться за медицинской помощью.