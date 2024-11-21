Терапевт Чернышова предупредила, что передозировка кофе грозит сонливостью и упадком сил

Кофе относится к категории тонизирующих напитков, которые рекомендуется употреблять в утренние часы. Однако злоупотребление кофеином может привести к упадку сил и слабости. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» .

По словам специалиста, кофе бодрит и повышает концентрацию внимания, однако передозировка может замедлить умственную деятельность и даже привести к состоянию сонливости.

Отличным источником энергии по утрам могут стать травяные чаи, компоты, морсы, зеленый чай, матча и какао. Вводить тонизирующие напитки в рацион детей можно с пяти лет, чтобы не усугубить состояние и без того подвижной нервной системы, резюмировала Чернышова.