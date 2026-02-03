Терапевт Чернышова предостерегла от ингаляций над вареной картошкой

Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила «Москве 24» , что некоторые популярные методы лечения ОРВИ могут быть опасны. Например, чай с имбирем и ингаляции над вареной картошкой могут усугубить течение болезни.

По словам врача, теплый чай с медом или малиновым вареньем может слегка улучшить самочувствие больного простудой, но такой напиток содержит много сахара, поэтому пациентам с инсулинорезистентностью и преддиабетом лучше отказаться от него.

Имбирь, который также часто используют при простуде, способен сильно раздражать желудочно-кишечный тракт. Поэтому его не стоит употреблять людям с гастритами и язвенной болезнью. Кроме того, имбирь может вызывать резкое снижение артериального давления, а также сокращение матки, что опасно на ранних стадиях беременности и при угрозе преждевременных родов.

Что касается ингаляций над кастрюлей с вареной картошкой, то они могут привести к ожогам слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Это может усугубить состояние и вызвать еще больший подъем температуры.

Чернышова напомнила о существовании небулайзеров и лечебных средств для ингаляций, которые следует использовать только по рекомендации врача. Также нужно отказаться от проведения самостоятельных процедур с минеральной водой и эфирными маслами, так как их частицы оседают на слизистой оболочке и затрудняют работу реснитчатого эпителия, усугубляя течение болезни.