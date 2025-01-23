Терапевт Чернышова посоветовала заменить чайные пакетики заварными напитками

Микропластик в чайных пакетиках — лишь одна из множества потенциальных угроз здоровью, однако он представляет меньшую опасность по сравнению с такими факторами, как курение, алкоголь, нездоровое питание и нарушение режима сна. Таким мнением поделилась врач-терапевт Надежда Чернышова, передала «Вечерняя Москва».
Специалист отметила, что для решения этой проблемы можно использовать заварной чай вместо пакетированного. Однако стоит помнить о том, что вредные привычки наносят организму гораздо больший ущерб, чем возможное воздействие микропластика. Следует сначала обратить внимание на основные аспекты здорового образа жизни, прежде чем беспокоиться о микроскопических частицах пластика, заключила доктор Чернышова.
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