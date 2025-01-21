Терапевт Чернышова посоветовала вызывать скорую помощь при давлении 150 на 90

Повышенное давление может перейти в гипертонический криз, который характеризуется слабостью, головной болью и ощущением тяжести в груди. Если показатели тонометра составляют 150 на 90, необходимо вызвать скорую помощь. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью сайту «Аргументы и факты» .

По словам специалиста, до приезда медиков следует помочь больному принять удобное положение с приподнятой головой, приглушить яркий свет и обеспечить спокойную обстановку, передает kp.ru.

Если пациент принимает назначенную врачом терапию от повышенного давления, то нужно дать лекарство и вновь измерить давление спустя 40 минут. Если препарат не подействовал и самочувствие не улучшилось — также следует обратиться за помощью к врачу, резюмировала Чернышова.