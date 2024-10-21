Терапевт Чернышова посоветовала разгадывать кроссворды и учить стихи для снижения риска деменции

Выполнение рутинных дел нестандартным образом и регулярная интеллектуальная нагрузка — проверенные инструменты для снижения риска развития деменции. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, особенно полезно учить стихи и разгадывать кроссворды. Это тренирует память и помогает сохранять ясность ума. Кроме того, можно чистить зубы или подметать пол не ведущей рукой, добавила Чернышова.

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