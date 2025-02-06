Терапевт Чернышова: покалывания в конечностях — признак густой крови

Быстрая утомляемость, головная боль, головокружение, а также покалывания в руках и ногах могут сигнализировать о повышенной вязкости крови. Об этом Сайту «Москва 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, кровь может сгущаться при недостаточном потреблении жидкости, сильной рвоте и некоторых заболеваниях, к примеру сахарном диабете. Однако однозначного симптома повышенной вязкости крови нет, как правило, признаки неспецифические.

Точно определить повышенную вязкость можно только по анализу. При подтвержденном сгущении врач назначит разжижающие препараты.

Для профилактики повышенной вязкости нужно не допускать обезвоживания и ежедневно пить восемь стаканов воды. Если есть заболевания почек, количество потребляемой жидкости лучше обсудить со специалистом, резюмировала Чернышова.