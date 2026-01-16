Терапевт Чернышова подчеркнула, что отличить грипп от ОРВИ обычному человеку довольно сложно

Каждый год в зимний период многие люди сталкиваются с вопросом: простуда или грипп? Симптомы ОРВИ и гриппа часто схожи, что затрудняет самостоятельное определение болезни. Врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркнула сложность самодиагностики в беседе с Life.ru .

ОРВИ — общее название для множества вирусных заболеваний дыхательных путей. Начальные симптомы включают насморк, заложенность носа, чихание, першение или боль в горле. В первые дни температура может быть нормальной или слегка повышенной. Однако по мере распространения вируса состояние ухудшается: появляются слабость, озноб, ломота в мышцах и суставах, головная боль.

Грипп — это ОРВИ, вызванная вирусом гриппа, который приводит к более тяжелому течению болезни. Первые симптомы гриппа — резкое повышение температуры, озноб, сильная слабость, разбитость. Кашель и насморк присоединяются на 2–3-й день болезни. Грипп может вызвать осложнения, поэтому важно вовремя обратиться к врачу.

Врач-терапевт рекомендует немедленно вызвать доктора на дом или скорую помощь при появлении следующих симптомов ухудшения: выраженная одышка, затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха; сильные боли или ощущение сдавленности в груди; резкое ухудшение состояния после периода улучшения или стабильного течения болезни; высокая температура (39 градусов и выше), которая не снижается приемом жаропонижающих средств; спутанность сознания, сильная сонливость, обмороки; интенсивная головная боль, которая не проходит.