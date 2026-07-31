Терапевт Чернышова отметила, что побороть дневную сонливость помогут интенсивная гимнастика и контрастный душ

Один из методов — интенсивная гимнастика. Несколько простых упражнений, выполненных в быстром темпе и с хорошим усилием, разгоняют кровь и бодрят тело.

Также можно принять контрастный душ. Даже на работе есть возможность справиться с сонливостью: достаточно подставить кисти рук под ледяную воду на три секунды, а затем на три секунды под максимально горячую, которую терпит кожа. Повторяя эти циклы четыре раза и заканчивая их холодной водой, можно взбодрить нервную систему.

Солнечный свет и короткая прогулка тоже помогут. Достаточно открыть шторы или выйти на улицу без солнцезащитных очков на пять минут. Яркий свет подавляет выработку мелатонина — гормона сна.

Чернышова также рекомендует не злоупотреблять кофеином. По ее словам, кофе дает быстрый заряд, но через 30–40 минут наступает «обратная петля»: сосуды расширяются, и сонливость возвращается с удвоенной силой. Одной–двух чашек кофе в день достаточно, иначе вялость усилится.