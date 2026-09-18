Терапевт Чернышова объяснила важность липидного профиля для сосудов
Минздрав России обновил правила медосмотров и диспансеризации: среди исследований появились определение липопротеина (а) и оценка липидного профиля. Терапевт Надежда Чернышова пояснила, что эти анализы помогают вовремя оценить риск сосудистых заболеваний, передает «Вечерняя Москва».
Чернышова отметила, что раньше врачи часто ориентировались на уровень общего холестерина. Этот показатель не всегда отражает реальное состояние обмена жиров и риски для сосудов.
Липидный профиль включает несколько показателей и позволяет выявить их дисбаланс. По словам терапевта, общий холестерин может оставаться нормальным за счет высокого уровня «хорошего» холестерина, но повышенные липопротеины низкой плотности и триглицериды указывают на риск.
Результаты исследований помогают врачу назначить лечение до появления симптомов и снизить вероятность сосудистых осложнений.