Терапевт Чернышова объяснила важность липидного профиля для сосудов

Минздрав России обновил правила медосмотров и диспансеризации: среди исследований появились определение липопротеина (а) и оценка липидного профиля. Терапевт Надежда Чернышова пояснила, что эти анализы помогают вовремя оценить риск сосудистых заболеваний, передает «Вечерняя Москва» .

Чернышова отметила, что раньше врачи часто ориентировались на уровень общего холестерина. Этот показатель не всегда отражает реальное состояние обмена жиров и риски для сосудов.

Липидный профиль включает несколько показателей и позволяет выявить их дисбаланс. По словам терапевта, общий холестерин может оставаться нормальным за счет высокого уровня «хорошего» холестерина, но повышенные липопротеины низкой плотности и триглицериды указывают на риск.

Результаты исследований помогают врачу назначить лечение до появления симптомов и снизить вероятность сосудистых осложнений.