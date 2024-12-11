Терапевт Чернышова: аромаингаляторы могут спровоцировать аллергические реакции и отравление

Аромаингаляторы нельзя назвать безобидной игрушкой, какой они кажутся на первый взгляд. Об этом заявила терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По словам врача, вдыхаемые через аппарат вещества способны спровоцировать тяжелые аллергические реакции. Кроме того, эфирные масла в составе специальных смесей подсушивают слизистую оболочку, из-за чего повышается риск образования носовых кровотечений, добавила эксперт.

Чернышова также отметила, что в таких растворах зачастую встречается камфора. При передозировке токсичное вещество может стать причиной отравления, пояснила терапевт.