Терапевт Чернышова: аромаингаляторы могут спровоцировать аллергические реакции и отравление

Аромаингаляторы нельзя назвать безобидной игрушкой, какой они кажутся на первый взгляд. Об этом заявила терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По словам врача, вдыхаемые через аппарат вещества способны спровоцировать тяжелые аллергические реакции. Кроме того, эфирные масла в составе специальных смесей подсушивают слизистую оболочку, из-за чего повышается риск образования носовых кровотечений, добавила эксперт.
Чернышова также отметила, что в таких растворах зачастую встречается камфора. При передозировке токсичное вещество может стать причиной отравления, пояснила терапевт.
Студенты Дороховского колледжа искусств украсят стены библиотеки в Можайске
Зеленский потребовал от Трампа гарантий безопасности Украине
Камеры наблюдения помогли раскрыть 95 преступлений в Люберцах в 2024 году
«Они неполноценные». Россиянам рассказали, как распознать подставных продавцов ж/д билетов
Клуб «Активное долголетие» в Орехово-Зуеве начал изучать новый вид йоги
Обучение в школе для детей мигрантов предложили сделать платным
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте