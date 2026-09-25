Терапевт Бурнацкая связала тягу к мелу и льду с дефицитом железа

Желание употреблять мел или лед чаще всего указывает на нехватку железа и развитие анемии, а не на дефицит кальция. Об этом сообщил сайт Lenta.ru со ссылкой на терапевта Светлану Бурнацкую.

По словам врача, позывы к поеданию несъедобного могут проявиться задолго до критического падения уровня гемоглобина. Подобное пищевое поведение также способно сигнализировать о проблемах с усвоением питательных веществ, отметило «АБН24».

В группе повышенного риска находятся люди с заболеваниями ЖКТ, хронической потерей крови и те, кто соблюдает строгие диеты.