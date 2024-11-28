Терапевт Бурнацкая призвала ограничиться в мороз 30-минутными прогулками

Прогулки на свежем воздухе полезны, но, когда на улице мороз, лучше ограничить их до получаса в день. Такие рекомендации дала в беседе с «ФедералПресс» терапевт и профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

По ее словам, не стоит слишком усердствовать, пытаясь укрепить иммунитет. Потому что в противном случае можно добиться обморожения или переохлаждения.

Кроме того, есть столбили термометра опустились ниже отметки -15 градусов, то время нахождения на улице не должно превышать 20 минут, добавила врач.