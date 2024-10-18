Терапевт Бурнацкая призвала обращаться к врачу при появлении одышки и головной боли при простуде

Ухудшение состояния здоровья при обычной простуде у детей и пожилых людей наступает гораздо стремительнее, поэтому важно внимательно наблюдать за симптомами болезни, приводит kp.ru слова участкового терапевта, профпатолога Светланы Бурнацкой.

Так называемыми «красными флагами» будут одышка и сильная головная боль. В этом случае необходимо получить консультацию врача, чтобы избежать осложнений, объяснила медик в беседе с «РИАМО». Особую бдительность также стоит проявлять людям с хроническими заболеваниями, добавила специалист.