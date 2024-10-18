Терапевт Бурнацкая призвала обращаться к врачу при появлении одышки и головной боли при простуде

Ухудшение состояния здоровья при обычной простуде у детей и пожилых людей наступает гораздо стремительнее, поэтому важно внимательно наблюдать за симптомами болезни, приводит kp.ru слова участкового терапевта, профпатолога Светланы Бурнацкой.
Так называемыми «красными флагами» будут одышка и сильная головная боль. В этом случае необходимо получить консультацию врача, чтобы избежать осложнений, объяснила медик в беседе с «РИАМО». Особую бдительность также стоит проявлять людям с хроническими заболеваниями, добавила специалист.
Ливанову потребовалась помощь медиков из-за риска нового инсульта
Дорогу капитально отремонтировали на Пароходной улице в Коломне
Оружие с Украины могло попасть в Финляндию. Полиция забила тревогу
Перила и поручни отремонтировали в 500 подъездах Подмосковья с января
Футболисты из Чехова выиграли в матче против Раменского на областном чемпионате
Пациентку с жидкостью в мозге спасли в Видновской больнице
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте