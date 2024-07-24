Терапевт Бурнацкая предупредила, что при сквозняке не срабатывают защитные силы организма

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала РИАМО, что в условиях сквозняков организм теряет свои защитные функции.

Она объяснила, что охлаждение верхней части тела может привести к различным осложнениям, включая бактериальные инфекции. Врач отметила, что холодный воздух попадает на определенную область тела, защитные механизмы не срабатывают должным образом. Охлаждение носоглотки приводит к ослаблению иммунной системы и увеличению размножения микроорганизмов, поделилась мнением специалист.

Бурнацкая также добавила, что при переохлаждении в области спины в первую очередь страдают мышцы, что может вызвать миозиты, а также воспалительные процессы в почках, такие как пиелонефрит, добавил KP.RU.

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