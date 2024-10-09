Терапевт Бурнацкая посоветовала осенью привиться от гриппа и клещевого энцефалита

На первом месте в ее рекомендациях стоит вакцина от гриппа, которую нужно делать ежегодно. Особенно важно подготовиться к защите от вируса тем, кто работает в условиях постоянного общения с людьми.

Кроме того, Бурнацкая призвала россиян, особенно жителей Сибири, Дальнего Востока и Европейского Севера, сделать прививку от клещевого энцефалита. Вакцинация проводится осенью и весной, а затем ее необходимо обновлять каждые три года. Взрослым также следует помнить о ветрянке, которая может быть опасной в зрелом возрасте, добавила терапевт.