Терапевт Бурнацкая посоветовала неделю воздерживаться от спорта после ОРВИ

Осенью многие люди сталкиваются с простудами и ОРВИ, и после выздоровления важно предоставить организму время для восстановления от физических нагрузок. Об этом РИАМО рассказала участковый терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая.
Она отметила, что начинать занятия спортом можно с легких упражнений через неделю после выздоровления, однако необходимо внимательно прислушиваться к своему состоянию.
Доктор добавила, что следует постепенно увеличивать интенсивность тренировок. Если состояние ухудшается, лучше сделать паузу и обратиться за консультацией к специалисту, добавил сайт KP.RU.
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