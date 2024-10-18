Терапевт Бурнацкая посоветовала неделю воздерживаться от спорта после ОРВИ

Осенью многие люди сталкиваются с простудами и ОРВИ, и после выздоровления важно предоставить организму время для восстановления от физических нагрузок. Об этом РИАМО рассказала участковый терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая.

Она отметила, что начинать занятия спортом можно с легких упражнений через неделю после выздоровления, однако необходимо внимательно прислушиваться к своему состоянию.

Доктор добавила, что следует постепенно увеличивать интенсивность тренировок. Если состояние ухудшается, лучше сделать паузу и обратиться за консультацией к специалисту, добавил сайт KP.RU.