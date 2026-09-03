Терапевт Бурнацкая назвала бесконтрольный прием БАДов опасным трендом

Терапевт и профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая предупредила, что бесконтрольный прием БАДов, витаминов и суперфудов в высоких дозах может серьезно навредить здоровью, сообщает «Лента.ру» .

Врач отметила, что опасность представляют не идеи здорового образа жизни, а их крайние формы и следование моде без учета состояния организма. По ее словам, биодобавки без назначения специалиста могут создавать токсическую нагрузку на печень и почки, вызывать побочные эффекты и вступать во взаимодействие с лекарствами.

Бурнацкая подчеркнула, что избыток витаминов A, D, E и K, а также железа, йода и селена может быть не менее вреден, чем их дефицит. Даже необходимые организму вещества следует принимать в дозировках, определенных врачом, передает ИА НСН.

Специалистка также указала на распространенное заблуждение: добавки не могут компенсировать отсутствие сна, несбалансированное питание, недостаток движения или отказ от лечения основного заболевания. Она посоветовала не принимать БАДы и витамины в высоких дозах без консультации с врачом.